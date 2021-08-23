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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Lopatina, ülkesinin bağımsızlığının 30. yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Lopatina, ülkesinin bağımsızlığının 30. yılını değerlendirdi Açıklaması

23.08.2021 11:03
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Lopatina, ülkesinin bağımsızlığının 30. yılını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Ukrayna Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Natalia Lopatina, Türkiye ile stratejik ortaklıklarına büyük önem verdiklerini kaydederek, "Ankara'ya, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vermesi, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etme girişimini tanımaması konularındaki değişmeyen tutumu ve...

Ukrayna Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Natalia Lopatina, Türkiye ile stratejik ortaklıklarına büyük önem verdiklerini kaydederek, "Ankara'ya, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vermesi, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etme girişimini tanımaması konularındaki değişmeyen tutumu ve Kırım Tatarlarının hak ve çıkarlarını korumaya yönelik tutarlı girişimlerinden dolayı minnettarız." dedi.

Lopatina, ülkesinin bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle kaleme aldığı yazıda, Ukrayna Parlamentosu'nun, 24 Ağustos 1991'de "Bağımsızlık Bildirgesi Yasası'nı" kabul ettiğini hatırlattı ve "Bağımsızlığının yeniden tesis edilmesi önemlidir çünkü Ukrayna devletinin tarihi bin yıl öncesine dayanıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olma niyetini beyan ederek çok değerli bir seçim yaptığını işaret eden Lopatina, Rusya'nın 2014'te "tüm uluslararası hukuk normlarını ihlal ederek, Ukrayna'nın parçası olan Kırım'ı işgal ve ilhak ettiğini" kaydederek, bunun Ukrayna ve Kırım için birçok olumsuz sonucu olduğuna dikkat çekti.

Lopatina, Ukrayna'nın yerli halkı Kırım Tatarlarının anavatanı ve parlayan turizm merkezi olarak bilinen Kırım yarım adasının, özellikle Kırım Tatarlarının insan haklarının ihlal edildiği bir noktaya dönüştürüldüğünü belirterek, "Uydurulmuş davalar kapsamında aktivistlerin kaybolduğu, aramaların yapıldığı ve diğer zulümlere maruz kalındığı yönünde haberleri neredeyse her hafta alıyoruz. İşgalci yönetim, uluslararası hukuka rağmen Kırım'daki nüfus yapısını değiştiriyor. Mevcut bilgilere göre, Rusya'dan Kırım'a 500 binden fazla kişi getirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Natalia Lopatina, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların sonlandırılmasının, Normandiya Dörtlüsü (Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa) formatındaki müzakerelere konu olduğunu, Kırım meselesinin çözümü için kurumlaşmış uluslararası bir mekanizmanın bugüne kadar oluşturulmadığını dile getirerek, Ukrayna'nın, "Kırım'ın Rus işgalinden kurtarılmasını ve barışçıl yollarla Ukrayna yönetiminin kontrolüne geri verilmesini amaçlayan Kırım Platformu'nun oluşturulma inisiyatifi gerçekleştirdiğini" bildirdi.

Lopatina, Kırım Platformu'nun yakın gelecekte, uluslararası toplumun Kırım konusunda daha etkili tepkiler vermesini sağlamak amacıyla devamlı ve sistematik biçimde hükümet, parlamento ve uzman düzeylerinde faaliyet göstereceğini, diğer uluslararası kuruluşlarla sinerji içinde çalışacağını aktardı.

Lopatina, yazısında bugün Kiev'de düzenlenecek Kırım Platformu Zirvesi'ne değinerek şunları kaydetti:

"Bu önemli toplantıya, 44 ülkeden ve uluslararası örgütten heyetler katılacak. Toplantıya katılacak isimler arasında, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) milletvekilleri Ahmet Yıldız ve Mehmet Altay bulunuyor. Türkiye ile stratejik ortaklığımıza büyük önem veriyoruz ve Ankara'ya Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vermesi, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etme girişimini tanımaması konularındaki değişmeyen tutumu ve Kırım Tatarlarının hak ve çıkarlarını korumaya yönelik tutarlı girişimlerinden dolayı minnettarız.Türkiye gibi bölgede güçlü olan bir ülkenin katılımıyla Kırım Platformunun faaliyete geçmesi ve ilerideki süreçte çalışmasının, Ukrayna topraklarının işgalden kurtarılmasını ve uluslararası hukuka saygının yeniden tesis edilmesini sağlayacağından eminim."

Ukrayna, Ankara, Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Lopatina, ülkesinin bağımsızlığının 30. yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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