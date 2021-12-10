Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Rusya, Kırım Tatarlarına yönelik baskıyı artırıyor" - Son Dakika

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, " Rusya, Kırım Tatarlarına yönelik baskıyı artırıyor, Kırım Tatarlarının gelişmesine müsaade etmiyor." dedi.

Bodnar, Ankara'daki Milli Kütüphanenin Yunus Emre Konferans Salonu'nda, İnsan Hakları Günü vesilesiyle, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin desteğiyle Kırım Tatar Teşkilatları Platformu tarafından düzenlenen "İşgal Altındaki Kırım'da İnsan Hakları ve Kırım Tatarları" temalı konferansta konuştu.

Konuşmasında insan haklarından mahrum edilen bir halktan bahsedeceğini belirten Bodnar, "Rusya'nın Kırım Tatarlarına yönelik baskıyı artırdığını, Kırım Tatarlarının gelişmesine müsaade etmediğini" söyledi.

Rusya'nın sadece kendi ülkesinde değil, aynı zamanda çevresinde bulunan bölgelerde de insan haklarının gelişmesine izin vermediğini vurgulayan Bodnar, Rusya'nın askeri gücünü kullanarak kendi vizyonunu kabul ettirmeye çalıştığını aktardı.

Bodnar, Ukrayna'nın sunduğu barışçıl inisiyatiflerin Türkiye tarafından da desteklendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu barışçıl inisiyatifler özellikle Kırım Tatar halkının haklarını korumak ve aynı zamanda bölgede genel olarak istikrarı sağlamak ve Kırım'ı işgalden kurtarmak için yapılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara bulucu rolünü üstlenmeye hazır olduğunu ifade eden teklifi, Rusya ile var olan sorunu barışçıl yollarla çözmeyi amaçlıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den gelen inisiyatifler bu sorunu müzakere ve barışçıl yollarla çözmeye yöneliktir. Kremlin yine de tüm barışçıl inisiyatifleri reddediyor. Bu meseleyi barışçıl yöntemlerle çözmemiz gerekiyor, bunu kendi aramızda değil tüm kamuoyuna ve uluslararası topluma iletmemiz lazım. Bu konu Türk Devletleri Teşkilatında da gündemde olmalı. Ukrayna, bu mücadeleyi devam ettirecek. Ukrayna'da yaşayan Kırım Tatarları da bizlerle bu mücadele omuz omuzalar. Dostlarımızın ve dost Türkiye'nin de desteğiyle kazanacağımıza inanıyoruz."

Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Anton Korineviç ise Kırım Tatarı siyasi tutsaklarla ilgili bilgi verdi.

Kırım'da Tatarların ve Ukrayna yanlısı aktivistlerin baskı ve zulümlere maruz kaldığını söyleyen Korineviç, cezaevine gönderilen siyasi tutsakların zor şartlara maruz kaldığını belirtti.

Korineviç, Kırım'daki insan hakları ihlalleri ve siyasi tutsaklar konularının Ukrayna'nın gündeminde ve Zelenskiy'in önem verdiği konular arasında olduğunu vurgulayarak, "Devlet Başkanımız Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bu konuları görüşüyor. Hepimizin anlayacağı gibi siyasi mahkumlar konusu sadece diplomasi ve uluslararası hukuku ilgilendiren bir konu değildir. Aynı zamanda bu Ukrayna'nın ve her ülkenin içinde de ilgili mevzuata dayanmalı. Bu nedenle Devlet Başkanımız Zelenskiy, Ukrayna siyasi mahkumların korunmasıyla ilgili yasa tasarısını parlamentoya sundu. Bu kış söz konusu yasa tasarısı bizim parlamentomuz tarafından onaylanacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Milletvekili, Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası İlişkiler Grubu Eş Başkanı Rüstem Umerov ise yalnızca ekimde işgal altındaki Kırım'da 3 arama, 73 gözaltı ve 16 tutuklama olayının yaşandığını, ayrıca aktivistlere 40 ceza kararı ve 47 adil yargılanma hakkı ihlali de kaydedildiğini aktardı.