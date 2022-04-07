Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: "Halihazırdaki uluslararası güvenlik sistemi işe yaramıyor" - Son Dakika
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: "Halihazırdaki uluslararası güvenlik sistemi işe yaramıyor"

07.04.2022 14:35
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: "Halihazırdaki uluslararası güvenlik sistemi işe yaramıyor"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Halihazırdaki uluslararası güvenlik sistemi işe yaramıyor.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Halihazırdaki uluslararası güvenlik sistemi işe yaramıyor. Bunu Suriye'de ve Gürcistan'da gördük, şimdi de Ukrayna'da görüyoruz. Uluslararası toplum, sadece insanların nasıl öldüğünü izliyor ve gerekli cevabı veremiyor." dedi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının (TEPAV) " Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı-Ukrayna perspektifi" başlıklı etkinliğinde konuşan ?Bodnar, Rus birliklerinin Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmesinin, Rus ordusunun amaçlarına ulaşamamasının yanı sıra saldırılarının doğuda Harkiv ve Mariupol bölgelerinde de devam edeceği anlamına geldiğini söyledi.

Diplomasinin önemli olduğuna işaret eden Bodnar, "Ancak barış, savaş alanındaki başarıya bağlı. Ukrayna ordusu, sahada ne kadar güçlü olursa masada da o denli güçlü olur ve kısa zamanda barış gelebilir." ifadesini kullandı.

Bodnar, Rusya'nın çoğunluğunun Ukrayna ile savaşı desteklediğine dikkati çekerek, bu nedenle savaşın sadece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in değil Rusya'nın savaşı olduğunun altını çizdi.

İstanbul'daki müzakerelerde diplomasi alanında ilerleme yaşandığını aktaran Bodnar, müzakereler sayesinde Rus tarafını savaşın başlangıçtaki hedeflerinden vazgeçirerek, konuyu gelecekteki çözümün garantilerine çevirmeyi başardıklarını kaydetti.

"Uluslararası güvenlik sistemi işe yaramıyor"

"Halihazırdaki uluslararası güvenlik sistemi işe yaramıyor. Bunu Suriye'de ve Gürcistan'da gördük, şimdi de Ukrayna'da görüyoruz. Uluslararası toplum, insanların sadece nasıl öldüğünü izliyor ve gerektiği gibi cevap veremiyor." diyen Bodnar, "Dünya beşten büyüktür" sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin bakış açısının da bu şekilde olduğunu vurguladı.

"Garantör devlet mekanizmasının" yeni bir kavram olduğunu ve iyice çalışılması gerektiğini belirten Bodnar, karşı tarafın saldırmasını önleyecek bir mekanizma gerektiğini dile getirdi.

Bodnar, Türkiye'den savaş boyunca diplomasi alanının yanı sıra insani yardım konusunda da yardım aldıklarını aktararak, "Ukrayna'dan buraya yetimler geliyor. Toplamda savaşın başından beri 75 binden fazla Ukraynalı Türkiye'ye geldi." diye konuştu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Halihazırdaki uluslararası güvenlik sistemi işe yaramıyor

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Rusya-Ukrayna savaşı için Türkiye: Dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir Rusya-Ukrayna savaşı için Türkiye: Dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir MHP Genel Başkanı Bahçeli: '(Rusya-Ukrayna) Yaygınlaşan komplolara rağmen Türkiye barışın yanında, barışsever adım ve atılımların arkasındadır. MHP Genel Başkanı Bahçeli: '(Rusya-Ukrayna) Yaygınlaşan komplolara rağmen Türkiye barışın yanında, barışsever adım ve atılımların arkasındadır.

Ukrayna, Türkiye, Ankara, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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