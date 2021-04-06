Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, fidan dikme etkinliğine katıldı - Son Dakika

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'nın katılımıyla "Gezegenin Yeşillendirilmesi Projesi" kapsamında Ankara'da fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Ukrayna ve Kırım için sembolik önem taşıyan leylak, söğüt, kestane, servi ve ardıç fidanları, Ukrayna Caddesi üzerindeki Üç Fidan Parkı'na dikildi.

Büyükelçi Sybiha, burada yaptığı konuşmada, dikilen bu fidanların Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım bölgesinin bir gün mutlaka özgür kalacağını simgelediğini belirtti.

Sybiha, gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından yakın zamanda Ankara'da Ukrayna Parkı'nın açılarak orada da yeşillendirme çalışmalarında bulunacaklarını kaydetti.

"Türkiye-Ukrayna arasında var olan dostluk, bu kökler temelinde güçlenmeye devam edecek"

Etkinliğin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Sybiha, şunları kaydetti:

"Bugün fidanlarımızı Ukrayna ve Kırım için son derece sembolik bir caddenin üzerindeki bu güzel parkta dikmiş olduk. Ukrayna için leylak, söğüt, meşe, kestane ve kartopu ağaçları, Kırım Tatarları içinse servi ve ardıç ağaçlarını diktik. Bu ağaçların her birinin ayrı bir hikayesi var. Bunları efsanelerimizde ve masallarımızda da görebiliyoruz. Bu yüzden bunlar kendiliğinden bir semboldür."

Sybiha, dikilen bu fidanların aynı zamanda Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostluğun da sembolü olduğuna işaret ederek "Bu ağaçlar kök salmaya başladığında, Türkiye-Ukrayna arasında var olan dostluk da bu kökler temelinde güçlenmeye devam edecek." dedi.

Ukrayna'dan özel olarak getirilen bu fidanların Ankaralıları da mutlu etmesini temenni ettiğini belirten Sybiha, "Bildiğiniz gibi, Odessa'da bir İstanbul Parkı açılmıştı ve şimdi o park, Odessa sakinleri arasında çok popüler. Bu tür etkinlikler iki ülke insanının birbirini daha yakından tanımasına ve keşfetmesine yol açıyor." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Sybiha, deniz şehri olan Odessa'dan İstanbul'a bir "dostluk çapası" hediye edilmesinin planlandığını da aktardı.