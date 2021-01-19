Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha'dan Karadeniz'de kurtarılan Ukraynalı denizciler için teşekkür - Son Dakika

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha'dan Karadeniz'de kurtarılan Ukraynalı denizciler için teşekkür

19.01.2021 19:31
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha'dan Karadeniz'de kurtarılan Ukraynalı denizciler için teşekkür, System.String[]

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Karadeniz'de batan kuru yük gemisinde Ukrayna vatandaşı denizcilerin kurtarılmasına ilişkin,Türk Sahil Güvenlik personelinin cesareti ve kahramanlığının kendisini çok etkilediğini belirtti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Karadeniz'de batan kuru yük gemisinde Ukrayna vatandaşı denizcilerin kurtarılmasına ilişkin,Türk Sahil Güvenlik personelinin cesareti ve kahramanlığının kendisini çok etkilediğini belirtti.

Sybiha, Gürcistan'dan Bulgaristan'a yük taşıyan ve 17 Ocak'ta İnkumu açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle batan Palau bayraklı kuru yük gemisinden kurtarılarak Ankara'ya getirilen 5 Ukrayna vatandaşı denizciyle büyükelçilikte basın toplantısı düzenledi.

Kurtarma çalışmalarını yürüten Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür eden Sybiha, "Türk Sahil Güvenlik personelinin cesareti ve kahramanlığı beni çok etkiledi." diye konuştu.

Sybiha, olayın yaşandığı anda hava şartlarının son derece zorlayıcı ve denizdeki dalga büyüklüğünün 6 metre civarında olduğunu aktararak, "Bu şartlara rağmen Türk Sahil Güvenlik personeli kendi hayatlarını riske atarak insanlarımızı kurtardı. Türk tarafına teşekkür etmek yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bartın Devlet Hastanesinde denizcilere ilk yardım sağlayanlara ve arama kurtarma operasyonlarını profesyonelce yürüten yerel yöneticilere de şükranlarını sunan Sybiha, "Büyük kalpleri, cömertliği ve fedakarlığı için tüm personele teşekkür ediyorum. Denizcilerimiz orada gerçek bir yardım aldı ve kurtarıldı." dedi.

Sybiha, kurtarılan denizcilerin yarın ülkelerine gönderileceğini belirterek, "Denizcilerimizle az önce konuştuk. Halen stres altındalar. Onları Ukrayna'ya göndermek için elimizden geleni yapıyoruz. Yarın itibarıyla evlerine dönecek ve ailelerine kavuşacaklar." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Sybiha, Türkiye'nin yabancı vatandaşların sorunlarıyla ayrım yapmadan ilgilendiğinin de altını çizdi.

Ukrayna Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi Müdürü Andrii Bilyk de kurtarılan 6 personelden 5'inin Ukrayna vatandaşı olduğunu belirtti.

"Hala hayatta olduğumuza inanamıyoruz"

Kurtarılan denizcilerden Vitali Merezhko, Türkiye'ye teşekkür ederek, "Hala hayatta olduğumuza inanamıyoruz. Kurtarma ekibi gerçekten çok profesyonel ve hızlı çalıştı. Kendi hayatlarını riske atarak bizi kurtarmaya çalıştılar." dedi.

Oleksadr Perkaty ise her hafta acil durum eğitimlerinin yapıldığını ve bu yüzden herkesin olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olduğunu aktararak, "Herkes koruyucu giysilerini, can yeleklerini giydi. Önemli olan sakin kalmamız ve soğukkanlı olmamızdı. Orada birilerinin gelmesini bekliyorduk ve gelen de sahil güvenlik personeli oldu. Onlara minnettarız." diye konuştu.

İnkumu açıklarında Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, 17 Ocak'ta öğle saatlerinde kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 12 personelden 6'sı kurtarılmış, denizde görülen 3 kişinin cansız bedeninden biri karaya çıkarılmıştı. Kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Karadeniz, Ukrayna, Ankara, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha'dan Karadeniz'de kurtarılan Ukraynalı denizciler için teşekkür - Son Dakika


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