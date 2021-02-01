Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, Erciyes'te tatil yapan vatandaşlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Erciyes Kayak Merkezi'nde tatil yapan vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sybiha başkanlığındaki heyet, turizm ilişkilerini geliştirmek, başta sanayi ve ticaret olmak üzere çok yönlü iş birliği sağlamak amacıyla Erciyes AŞ'nin davetlisi olarak Kayseri'ye geldi.

6 bin yıllık tarihi geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan kenti gezen, Kültepe-Kaniş Höyüğü'nü ziyaret eden Büyükelçi Sybiha ve beraberindekiler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ettikten sonra Erciyes Kayak Merkezi'ne kış tatili için gelen Ukraynalılarla buluştu.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da heyete eşlik ederek, Erciyes'te yapılan yatırımlar ve imkanlar hakkında bilgiler verdi.

Sybiha, Kayseri'nin tarihine ve kültürüne hayran kaldığını belirterek, "Eğer bu şehri görmeseymişim hayatımda önemli bir boşluk olurmuş. Bizler burada gördük ki yapılması gereken çok şey var." ifadelerini kullandı.

Kayseri ile turizm başta olmak üzere her alanda daha güçlü iş birliği yapılabileceğini aktaran Sybiha, şunları kaydetti:

"Ukrayna'dan özellikle Erciyes'e kayak tatili için gelen çok fazla vatandaşımızı burada görmekten büyük mutluluk duyduk. Soydaşlarımız ile de bir araya gelme imkanımız oldu. Onların burada bulunan imkanlardan daha fazla faydalanmaları konusunda telkinlerde bulunduk. Kendileri Erciyes'te keyifli vakit geçirdiklerini belirttiler. Bizleri Erciyes'e davet edip yaşatmış olduğunuz bu unutulmaz gün için teşekkür ederiz. Kayseri tekrar ziyaret edeceğime emin olduğum bir şehir, sizler de artık bizim dostumuzsunuz."

Cıngı da Kiev'den haftada bir yapılan uçak seferlerinin Odessa, Harkov, Zaporijya gibi şehirlere de yayıldığını anımsattı.

Ukraynalı turistlerin hem charter seferleri ile hem de kendi imkanlarıyla bölgeye yoğun olarak geldiklerini anlatan Cıngı, "Erciyes'in bilinirliği Ukrayna'da her geçen yıl daha da artıyor. Ukrayna ile yaptığımız bu faydalı iş birliği büyükelçimizin gelmesi ile birlikte taçlandı. Bundan sonraki süreçte büyükelçiliğin de bu sürece dahil olmasıyla hem turizmde hem de sanayi, ticaret alanlarında çok daha güzel işler yapacağımıza eminiz." ifadelerini kullandı.