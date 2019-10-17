Son Dakika Haberleri: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha Muğla'da
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha Muğla'da

43 dakika önce

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında geçen yıla göre yüzde 30 artış olduğunu bildirdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha Muğla'da, System.String[]

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında geçen yıla göre yüzde 30 artış olduğunu bildirdi.

Sybiha ile beraberindekiler, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'u makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası Marmaris Kale Müzesi'ni gezen eden Sybiha, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile görüştü.

Ukraynalıların Marmaris'i çok sevdiğini belirten Sybiha, "Bu yıl bir milyon 500 bin Ukraynalı Türkiye'yi ziyaret etmiş olacak. Geçen yıla göre Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısında yüzde 30 artış söz konusu." dedi.

Büyükelçi, Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği'nin bir oteldeki organizasyonuna katıldıktan sonra ilçeden ayrılacak.

Marmaris, Ukrayna, Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:08 Kaynak: AA
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