Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir, Rustamov Valiye ziyaret etti - Son Dakika

Vali Orhan Tavlı, Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov ile bir süre görüşerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Muğla ve Ukrayna'da ilgili paydaşların tıp ve bilişim alanlarında işbirliği yapabileceği değerlendirilerek, sosyal ilişkilerin geliştirilmesi açısından kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemli olduğu dile getirildi.

Ukrayna'lı turistleri Muğla'ya davet eden Vali Orhan Tavlı, Muğla'nın huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu, pandemi koşullarında güvenli tatil hizmeti sunan nitelikli konaklama tesislerinin bulunduğunu ifade etti. Ukrayna'dan ve diğer ülkelerden gelen misafirlerin Muğla'da en iyi şekilde ağırlandığı belirtildi.