Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ukrayna bayrağının renklerine büründü

???????Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul 'un simge noktalarından FSM Köprüsü, bu kez Ukrayna'nın bağımsızlığının 31. yılı dolayısıyla bu ülke bayrağının renklerine büründü.

Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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