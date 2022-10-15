Ukrayna'nın Balakliya kentindeki vatandaşlara gönüllüler tarafından gıda yardımında bulunuldu

Kent sakinlerine gönüllüler tarafından insani yardım yapılması Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Harkiv bölgesinde Ukrayna ve Rus güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından Rus güçlerinin çekilmesiyle bölgede güvenlik yeniden sağlandı. Balakliya kentindeki vatandaşlar, Dnipro kentinden gönüllü vatandaşlar tarafından getirilen insani yardım ve gıda paketini almak üzere sıra bekledi.