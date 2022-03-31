Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki bir kent daha Rus ordusundan temizlendi - Son Dakika
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Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki bir kent daha Rus ordusundan temizlendi

31.03.2022 19:08
Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki bir kent daha Rus ordusundan temizlendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Vyshgorod kentindeki Rus ordusunun geri püskürtüldüğü bildirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Vyshgorod kentindeki Rus ordusunun geri püskürtüldüğü bildirildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 36'ncı gününde devam ederken, Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki bir kent daha Rus ordusundan temizlendi. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığı Başkan Yardımcısı Oleksandr Gruzevich yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde bulunan Vyshgorod kentindeki Rus ordusunun geri püskürtüldüğünü bildirerek, "Yakın zamanda bizi iyi haberler bekliyor. Birçoğunuz Bucha, Vyshgorod gibi şehirler için endişeleniyorsunuz. Vyshgorod artık bizim kontrolümüzde. Söylediğim gibi yakın zamanda iyi haberlerimiz olacak. Birçok konumda başarılı olduk. Birkaç gün içinde iyi haberler gelecek. Acele etmek istemiyorum çünkü bir yeri alabilmek ve orayı kontrol altında tutabilmek ayrı şeyler. Önümüzü, tabloyu göreceğiz ve başarımızı arttıracağız" dedi. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki bir kent daha Rus ordusundan temizlendi - Son Dakika


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