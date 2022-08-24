Kievli gönüllüler, kamuflaj hazırlayarak Ukrayna ordusuna destek oluyor - Son Dakika
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Kievli gönüllüler, kamuflaj hazırlayarak Ukrayna ordusuna destek oluyor

24.08.2022 11:50
Kievli gönüllüler, kamuflaj hazırlayarak Ukrayna ordusuna destek oluyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gönüllüler, cephedeki askerler ve orduya ait araçlar için kamuflaj hazırlıyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gönüllüler, cephedeki askerler ve orduya ait araçlar için kamuflaj hazırlıyor.

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın ardından çok sayıda Ukraynalı, ordularına yardım etmek için birçok alanda gönüllü çalışmaya başladı.

Gönüllülerin kimileri kentlerde hendekler kazdı kimileri de Rus zırhlıların şehirlere girişini engellemek veya yavaşlatmak için demir kirpiler üretti.

Savaşta 6 ay geride kalırken Ukraynalılar, ordularına yardım etmek için gönüllü çalışmaya devam ediyor.

Kiev'de gönüllü kuruluş "Lad volunteers"e gelen Kievliler, hazırladıkları kamuflajlarla Ukrayna ordusuna destek oluyor.

Savaştan kısa süre sonra Oleksii Sobkevych tarafından kurulan gönüllü kuruluş, bugün Kiev'deki 3 ayrı atölyede, askeri kamuflaj hazırlıyor.

Yaklaşık 200 gönüllünün bulunduğu kuruluşta, askeri araç, keskin nişancılar ve kasklar için kamuflajlar üretiliyor.

Haftanın 7 günü açık olan kuruluşta gönüller, sabah erken saatlerden başlayarak akşama kadar çalışıyor.

Burada üretilen kamuflajlar, cephede görev yapan Ukrayna birliklerine teslim ediliyor. Ukraynalıların yaptığı yardımlarla üretim yapan kuruluştaki gönüllerin büyük çoğunluğunu da kadınlar oluşturuyor.

"Yardım için buradayız"

"Lad volunteers"i kuran Sobkevych, savaşın başladığı ilk günlerde çok sayıda kişinin sığınaklarda ya da binaların zemin katında kaldığını ve panik içinde olduğunu belirtti.

Herkesin savaş nedeniyle ülkedeki durumdan endişe duyduğunu dile getiren Sobkevych, bu dönemde halka yardım etmek için bir şeyler yapmaya karar verdiğini ifade etti.

Sobkevych, bu kararı aldıktan sonra bazı kişilerin kendilerine kamuflaj yapmayı öğrettiğini, ilk ürettikleri kamuflajı verdikleri askerlerin çok mutlu olduğunu, daha sonra öncekilere oranla daha kaliteli kamuflajlar hazırlamaya başladıklarını söyledi.

Kuruluşlarının masraflarını Ukraynalıların internet üzerinden yaptıkları yardımlarla karşıladıklarını aktaran Sobkevych, "Burada çalışanlar da bağışta bulunuyor çünkü yardım etmemiz gerektiğini anladık ve yardım için buradayız." dedi.

"Yardım etmek istiyorum, buradaki işlerin hepsini yapabiliyorum"

Gönüllü olarak kamuflaj yapanlardan Kiev'de yaşayan sağlık öğrencisi Yevheniia Oksakovska, savaşın başladığı ilk günlerde ülkesini terk ederek yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını anlattı.

Oksakovska, Rus güçlerinin çekilmesinin ardından güvenlik riskinin azalmasıyla yeniden Kiev'e döndüğünü söyledi.

Mayısın ortasından bu yana Lad volunteers'te gönüllü olarak çalıştığını belirten Oksakovska, "Sağlık öğrencisiyim ve bugünlerde boş zamanım oluyor. Yardım etmek istiyorum, buradaki işlerin hepsini yapabiliyorum ve kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Tragger, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kievli gönüllüler, kamuflaj hazırlayarak Ukrayna ordusuna destek oluyor - Son Dakika

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