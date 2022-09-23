Ukraynalı gençlere ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
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Ukraynalı gençlere ilk yardım eğitimi verildi

23.09.2022 23:00

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, İspanya'nın Barselona kentinden gelen gönüllüler Ukraynalı gençlere ve çocuklara ilk yardım eğitimi verdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, İspanya'nın Barselona kentinden gelen gönüllüler Ukraynalı gençlere ve çocuklara ilk yardım eğitimi verdi.

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Kaynak: AA

İspanya, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukraynalı gençlere ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukraynalı gençlere ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
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