Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu.

Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.

Dün de Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.

Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmıştı.

Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmış, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu.