Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu

25.02.2022 07:46

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu.

Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.

Dün de Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.

Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmıştı.

Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmış, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu

YORUMLAR
500
Kiev'de ikinci patlama sesi duyuldu! Sivil halk akın akın kaçıyor Kiev'de ikinci patlama sesi duyuldu! Sivil halk akın akın kaçıyor Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu Ukrayna halkı, şehri terk etmeye başladı Ukrayna halkı, şehri terk etmeye başladı

Kramatorsk, Ukrayna, Patlama, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu - Son Dakika


Son Dakika
01:10 Fenerbahçe, Slavia Prag'a mağlup olarak Konferans Ligi'nden elendi!
01:09 Galatasaray'ın Avrupa'da muhtemel rakipleri netleşti!
00:59 Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!
00:54 Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti!
00:47 Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değişikliği yaptı! Hayranları yeni haline tam not verdi
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 07:52:43. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement