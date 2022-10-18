Kliçko, "Kiev'de sabah saatlerinde tekrar patlamalar oldu. (Kiev'in) Desnyan bölgesinde kritik altyapı noktasında tüm hizmetler yerinde. Daha fazla ayrıntı sonra verilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılar devam ediyor - Son Dakika

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