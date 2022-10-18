Son dakika haber | Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılar devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haber | Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılar devam ediyor

18.10.2022 10:06

Gelen son dakika haberine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte bu sabah tekrar patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Kliçko, "Kiev'de sabah saatlerinde tekrar patlamalar oldu. (Kiev'in) Desnyan bölgesinde kritik altyapı noktasında tüm hizmetler yerinde. Daha fazla ayrıntı sonra verilecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Telegram, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılar devam ediyor - Son Dakika

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