Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaş hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaş hazırlıkları devam ediyor

06.03.2022 17:39
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaş hazırlıkları devam ediyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de önlemler daha da sıkılaştırılıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de önlemler daha da sıkılaştırılıyor.

Rusya-Ukrayna savaşında 11. gün geride kalırken, Kiev'in çevresinde çatışmalar şiddetleniyor.

Özellikle Kiev'e yakın İrpin'de sabah saatlerinde Rus güçleri ile Ukrayna güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Rus güçleri Kiev'e doğru ilerlemeye çalışırken, Ukrayna güçleri de başkentteki güvenlik önemlerini artırmaya devam ediyor.

Kiev'de ana yolların yanı sıra ara yollara da çok sayıda güvenlik kontrol noktası kurulmuş durumda

Ukrayna askerleri ve polisleri, kentteki kontrol noktalarından geçen araçları tek tek arıyor.

Kentteki yollara beton bariyerlerinin yanı sıra tanklara karşı hazırlanmış çok sayıda demir engel yerleştirildi.

Kiev'in önemli bölgelerine kum torbalarından oluşan barikatlar kurulmaya devam ediyor.

Bazı siviller, kum torbalarının hazırlanmasında gönüllü olarak görev alıyor.

Öte yandan çatışmalar Kiev çevresinde devam ederken, kentin en bilinen bölgesi olan Özgürlük Meydanı'ndaki hoparlörlerden Ukrayna Milli Marşı çalındı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaş hazırlıkları devam ediyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaş hazırlıkları devam ediyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaş hazırlıkları devam ediyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaş hazırlıkları devam ediyor

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Ukrayna, Rusya, Savaş, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaş hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika


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