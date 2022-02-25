Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyuldu - Son Dakika
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyuldu

25.02.2022 08:34
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyuldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyulduKiev'de yerel saatle 07.05'ten itibaren 2 dakika boyunca sirenler çaldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyuldu

Kiev'de yerel saatle 07.05'ten itibaren 2 dakika boyunca sirenler çaldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra da art arda patlamalar yaşanmıştı. Ayrıca yerel saatle 06.17'de ve 06.42'den sonra da patlamalar gerçekleşmişti.

Yerel bir yetkiliden yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutların roket düşmesi sonucu hasar aldığı belirtilirken, 8 sivilin yaralandığı açıklanmıştı.

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren sesleri duyuldu - Son Dakika


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