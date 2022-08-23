Kiev'de Rus ordusunun ele geçirilen askeri teçhizatları sergileniyor

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna ordusu tarafından ele geçirilen Rus ordusuna ait askeri teçhizatlar başkent Kiev'de sergileniyor. Kiev'in ana caddesi Khreshchatyk'te sergilenen askeri teçhizatlar arasında, Rus ordusuna ait 200 tankın yanı sıra füze ve zırhlı personel taşıyıcılar da yer alıyor.

Kaynak: İHA

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