Ukraynalılardan üçlü zirve sonrası Türkiye'ye övgü - Son Dakika
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Ukraynalılardan üçlü zirve sonrası Türkiye'ye övgü

19.08.2022 21:04

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukraynalılar; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres'in bir araya gelmesinin ardından Türkiye ve gerçekleştirilen zirveyle ilgili görüşlerini belirttiler.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukraynalılar; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres'in bir araya gelmesinin ardından Türkiye ve gerçekleştirilen zirveyle ilgili görüşlerini belirttiler.

Ukraynalı Kristina Prohoreva, Ukrayna'daki savaşla ilgili tedirginliğini belirterek, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzakereleri için büyük umutlarımız var." dedi. Ukraynalı Darya Sachnskaya ise Türkiye'nin Ukrayna'ya çok yardımcı olduğunu belirterek, Türkiye sayesinde tahıllarını çıkarabildiklerini ve yurtdışında ticaret etkinliğini başlatabildiklerini söyledi. Ukraynalı Yevgeny Chubenko da, Ukrayna ve Türkiye'nin çok önemli birer ortak olduğunu vurgulayarak Ukrayna- Rusya savaşında Türkiye'nin hem askeri hem de yıkım sonrası şehirlerin yeniden inşasındaki yardımına güvendiklerini belirtti.

YORUMLAR
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Zelenski'den övgü dolu sözler: Müzakereler ve destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım Zelenski'den övgü dolu sözler: Müzakereler ve destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım Erdoğan Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz Erdoğan Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukraynalılardan üçlü zirve sonrası Türkiye'ye övgü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukraynalılardan üçlü zirve sonrası Türkiye'ye övgü - Son Dakika
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