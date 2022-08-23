Kiev'de Kırım Platformu 2. Zirvesi yapıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, yaklaşık 60 ülke ve uluslararası örgütten liderler ve üst düzey yetkililerin katılımıyla Kırım Platformu 2. Zirvesi yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın da hazır bulunduğu toplantıda, Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da yer aldı.

Toplantıda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye video mesaj göndererek, Kırım Tatar halkına desteğini ifade etti.

Zelenskiy, toplantıda yaptığı konuşmada, " Rusya'nın yozlaşması Kırım'ı işgal etmesiyle, Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatar halkına yönelik terörle, dini baskıyla başladı." diyerek, Kırım'ın Müslüman toplumuna yapılanların 21. yüzyılda Avrupa'daki en büyük dini zulüm olduğunu vurguladı.

Volodimir Zelenskiy, "Kırım Ukrayna'dır." diyenlerin, hiçbir şeyden çekinmeden Ukrayna kültürünü ve Kırım'ın özgürlüğünü savunanların, cinayet ve işkencelere karşı gelenlerin hepsinin Kırım'dan kovulduğunu kaydetti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasının bu yozlaşmanın sonucu olduğunu belirten Zelenskiy, Kremlin yönetiminin tarihteki soykırım, işgal ve sürgünlerden sorumlu en acımasız rejimlerle yarıştığını ifade etti.

Zelenksiy, Ukrayna'nın Kırım üzerindeki kontrolünü yeniden kazanmasının, Avrupa'da tarihi bir savaş karşıtı hamle olacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, güvenliği geri getirecek ve adaleti sağlayacak, Kırım'ı modern dünyaya yeniden entegre edecektir. Kırım Ukrayna için herhangi bir bölge ya da jeopolitik oyunda terörist ülkenin elindeki kumarhane çipi değil. Ukrayna için Kırım, özgürlüğünü garanti ettiğimiz halkımız ve toplumumuzun bir parçasıdır. Kırım, Ukrayna toprağıdır ve işgalden kurtarıldıktan sonra devletimizle Avrupa Birliğinin bir parçası olacaktır. Buna eminim."

Kırım Platformu Nedir?

Kırım Platformu; Ukrayna'nın, Kırım'daki Rus işgaline yönelik uluslararası tepkinin etkinliğini artırmak, artan güvenlik tehditlerine karşı koymak, Rusya'ya uygulanan uluslararası baskıyı artırmak, işgal rejiminin mağdurlarını korumak ve insan haklarının daha fazla ihlal edilmesini önlemek ve Kırım'ın işgalden kurtarılmasını sağlamak amacıyla başlattığı yeni bir danışma ve koordinasyon formatıdır.

Platformun, devlet ve hükümet liderleri, dışişleri bakanları, parlamentolar arası iş birliği ve uzmanların iş birliği seviyelerinde faaliyet göstermesi öngörülüyor. Kırım Platformu, Kiev'de 23 Ağustos 2021'de düzenlenen açılış zirvesi ile resmi olarak faaliyete başladı. Zirveye katılan 46 ülke ortak Kırım Platformu Deklarasyonu'nu imzaladı.

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