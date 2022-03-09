Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı - Son Dakika
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı

09.03.2022 00:55

- Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı Rusya'nın başlattığı işgalin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı.

- Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı

KİEV - Rusya'nın başlattığı işgalin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı.

Rusya, Ukrayna'nın farklı kentlerine saldırılar düzenlerken, Salı günü saat 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan edilmesinin ardından sivillerin tahliyesi başlanmıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların 13'üncü gününde gece saatlerinde ise Ukrayna'nın başkent Kiev'de yeniden siren sesleri duyuldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı

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Ukrayna'nın İrpin kentinden tahliyeler devam ediyor Ukrayna'nın İrpin kentinden tahliyeler devam ediyor Kiev'de yeniden siren sesleri duyuldu Kiev'de yeniden siren sesleri duyuldu

Ukrayna, Rusya, Salı, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı - Son Dakika
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