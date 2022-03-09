Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı - Son Dakika
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı

09.03.2022 08:32
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı

Rusya'nın başlattığı işgalin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı.

Rusya'nın başlattığı işgalin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı.

Rusya, Ukrayna'nın farklı kentlerine saldırılar düzenlerken, Salı günü saat 10.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan edilmesinin ardından sivillerin tahliyesi başlanmıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların 13'üncü gününde gece saatlerinde ise Ukrayna'nın başkent Kiev'de yeniden siren sesleri duyuldu.

(İHA)

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı Ukrayna'nın İrpin kentinden tahliyeler devam ediyor Ukrayna'nın İrpin kentinden tahliyeler devam ediyor

Ukrayna, Rusya, Salı, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden siren sesleri yankılandı - Son Dakika


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