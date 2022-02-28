Son dakika haberleri | Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı

28.02.2022 20:10

Gelen son dakika haberine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamada 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında meydana gelen şiddetli patlamada 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin hemen bitiminde başkent Kiev'e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Brovary Belediye Başkanı İgor Sapojko, şehre saldırı olduğunu ve sığınaklara gidilmesi gerektiğini açıklayarak, "Birkaç dakika önce şehre hava saldırısı düzenlendi. En az 6 yaralı var. Sığınaklarda kalın" dedi.

Söz konusu saldırının balistik füze ile yapıldığı üstünde duruluyor.

(Bekir Keskin/İHA)

Son dakika haberleri | Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı

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Ukrayna, Rusya, Füze, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kiev yakınlarında şiddetli patlama: 6 yaralı - Son Dakika
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