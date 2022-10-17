Son dakika haberleri | Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kamikaze İHA saldırıları düzenlendi (2)

Saldırının olduğu bölgenin çevresindeki sokakları dumanlar kaplarken çevre sakinlerinden bazılarının yanlarına aldıkları birkaç eşya ile evlerinden ayrılarak başka bölgelere gittiği görüldü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldıran Rusya bir kez daha o ülkeden aldığı İHA'ları kullanmış

Kaynak: AA

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