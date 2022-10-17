Son dakika haberleri | Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kamikaze İHA saldırıları düzenlendi (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kamikaze İHA saldırıları düzenlendi (2)

17.10.2022 09:35

Son dakika haberi... Ukrayna'nın başkenti Kiev'de en az 4 ayrı patlama sesi duyulurken yetkililer, saldırıların kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiğini bildirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de en az 4 ayrı patlama sesi duyulurken yetkililer, saldırıların kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiğini bildirdi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde 4 ayrı patlama yaşandığını belirtti.

Kliçko, saldırıda kullanıldığı söylenen kamikaze İHA'lardan geriye kalan parçaların fotoğrafını paylaştı, can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapmadı.

Öte yandan saldırı nedeniyle Kiev şehir merkezinde bulunan bir binada ufak çaplı hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis çevreyi kordona alırken, vurulan binadan dumanlar yükseldi.

Kiev'deki saldırı anı AA kamerasına yansıdı. Vurulan bina çevresinde yeni kamikaze İHA'ların sesi duyuldu. Bunun üzerine bölgede bulunan güvenlik güçleri, kamikaze İHA'yı etkisiz hale getirmek için havaya ateş açtı.

Silah seslerinin ardından bölgede iki patlama sesi duyuldu. Patlamalar sırasında bölgede bulunan güvenlik güçleri, itfaiyeciler ve gazeteciler koşarak alandan uzaklaşmaya çalıştı.

Gazeteciler ve güvenlik güçleri, güvenli gördükleri bir yere sığınarak saldırıların geçmesini bekledi.

Saldırının olduğu bölgenin çevresindeki sokakları dumanlar kaplarken çevre sakinlerinden bazılarının yanlarına aldıkları birkaç eşya ile evlerinden ayrılarak başka bölgelere gittiği görüldü.

Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e saldırılar düzenlemişti.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldıran Rusya bir kez daha o ülkeden aldığı İHA'ları kullanmış Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldıran Rusya bir kez daha o ülkeden aldığı İHA'ları kullanmış Rusya kamikaze drone ile vurdu! Ukrayna'nın başkentinde halka çağrı yapıldı: Sığınaklara gidin Rusya kamikaze drone ile vurdu! Ukrayna'nın başkentinde halka çağrı yapıldı: Sığınaklara gidin Kiev'de vurulan binada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı Kiev'de vurulan binada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kamikaze İHA saldırıları düzenlendi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kamikaze İHA saldırıları düzenlendi (2) - Son Dakika
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