Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenlendi - Son Dakika
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenlendi

28.04.2022 22:32

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko'nun açıklaması Füze saldırısı sonrası hasar gören bina Güvenlik önlemi Patlayıcı parçası Kiev'in Şevçenkovskiy Mahallesi'ne füze fırlatıldı.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko'nun açıklaması

Füze saldırısı sonrası hasar gören bina

Güvenlik önlemi

Patlayıcı parçası Kiev'in Şevçenkovskiy Mahallesi'ne füze fırlatıldı.

Olay yerine itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, burada gazetecilere, Rusya'ya ait füzenin sivillerin yaşadığı evleri vurduğunu söyledi.

Füzenin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'dan fırlatıldığını belirten Geraşçenko, saldırıda 6 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenlendi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenlendi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenlendi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenlendi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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