Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko'nun açıklaması
Füze saldırısı sonrası hasar gören bina
Güvenlik önlemi
Patlayıcı parçası Kiev'in Şevçenkovskiy Mahallesi'ne füze fırlatıldı.
Olay yerine itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, burada gazetecilere, Rusya'ya ait füzenin sivillerin yaşadığı evleri vurduğunu söyledi.
Füzenin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'dan fırlatıldığını belirten Geraşçenko, saldırıda 6 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenlendi - Son Dakika