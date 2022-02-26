Ukrayna'nın başkenti Kiev gece boyunca çatışmalara sahne oldu - Son Dakika
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Ukrayna'nın başkenti Kiev gece boyunca çatışmalara sahne oldu

26.02.2022 07:35
Ukrayna'nın başkenti Kiev gece boyunca çatışmalara sahne oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında Rus askeri birlikleri başkent Kiev'in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında Rus askeri birlikleri başkent Kiev'in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in gecenin zor geçeceği ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiği uyarısı sonrasında, şehirde ağırlıklı olarak meskun mahallelerin olduğu bölgelerde sabaha kadar çatışma ve patlama sesleri duyuldu.

Mahalle aralarında Rus askerleri ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar esnasındaki silah sesleri ve patlama görüntüleri vatandaşlar tarafından çekilen videolarla sosyal medyada paylaşıldı.

Kiev'in batı girişindeki Zafer Caddesi'nden Rus birliklerinin şehre sokak çatışmalarıyla girmeye çalıştığı ifade edildi.

Ukrayna Kara Kuvvetleri basın servisi, yerel saat ile 04.08 itibarıyla Zafer Caddesi civarındaki askeri birliğe yapılan saldırının geri püskürtüldüğü ve durumun sakin olduğunu bildirdi.

Tren istasyonu civarında da silah sesleri

Tren istasyonunun bulunduğu semtin yanı sıra şehrin doğusunda bulunan ve termik santralinin yer aldığı Troyeşçina semtinden de silah sesleri duyulduğu ifade edildi.

Sabahın erken saatlerine doğru Kiev'in merkezinde bulunan Bogdan Hmelnitski Caddesi'nden silah sesleri duyulduğu bildirildi.

Vasilkiv'e çok sayıda Rus askeri paraşütle indi

Kiev bölgesinde bulunan Vasilkiv yerleşim yerinde yoğun silahlı çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç 1+1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, çok sayıda Rus askerinin bölgeye paraşütle indiğini söyledi. Şehirde çatışmalar olduğunu ve Rus askerlerinin roket saldırıları gerçekleştirdiğini aktaran Balasinoviç, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında ölenler olduğunu kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleştiğini, Kiev'in batısıyla bağlantısının kesildiğini bildirmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağının vurulduğunu bildirmişti.

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Ukrayna, Silah, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın başkenti Kiev gece boyunca çatışmalara sahne oldu - Son Dakika


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