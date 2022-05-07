Son dakika haberi: Ukrayna'nın başkenti Kiev saldırıların izlerini taşıyorKiev'de 200'den fazla konut hasar gördü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Ukrayna'nın başkenti Kiev saldırıların izlerini taşıyorKiev'de 200'den fazla konut hasar gördü

07.05.2022 16:17

Son dakika haberi: - Ukrayna'nın başkenti Kiev saldırıların izlerini taşıyor Kiev'de 200'den fazla konut hasar gördü Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rusya'nın saldırılarında 200'den fazla konutta hasar meydana geldiğini açıkladı.

- Ukrayna'nın başkenti Kiev saldırıların izlerini taşıyor

Kiev'de 200'den fazla konut hasar gördü

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rusya'nın saldırılarında 200'den fazla konutta hasar meydana geldiğini açıkladı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırılarıyla başlayan savaş devam ediyor. Başkent Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıların yol açtığı hasara yönelik bilgi verdi. Belediye Başkanı Klitschko, Kiev'de savaş sırasında 200'den fazla konutta hasar meydana geldiğini, 46 okul, 30 anaokulu ve 70'ten fazla kentsel altyapı tesisinin yıkıldığını duyurdu.

Başkentte havadan çekilen görüntüde çok katlı binaların kullanılamaz hale geldiği, binaların önünde park halinde bulunan araçların kül olduğu görüldü.

Son dakika haberi: Ukrayna'nın başkenti Kiev saldırıların izlerini taşıyorKiev'de 200'den fazla konut hasar gördü
Son dakika haberi: Ukrayna'nın başkenti Kiev saldırıların izlerini taşıyorKiev'de 200'den fazla konut hasar gördü
Son dakika haberi: Ukrayna'nın başkenti Kiev saldırıların izlerini taşıyorKiev'de 200'den fazla konut hasar gördü
Son dakika haberi: Ukrayna'nın başkenti Kiev saldırıların izlerini taşıyorKiev'de 200'den fazla konut hasar gördü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ukrayna'nın başkenti Kiev saldırıların izlerini taşıyorKiev'de 200'den fazla konut hasar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Ukrayna'nın başkenti Kiev saldırıların izlerini taşıyorKiev'de 200'den fazla konut hasar gördü - Son Dakika
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