Ukrayna'nın başkentinde alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü - Son Dakika
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Ukrayna'nın başkentinde alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü

21.03.2022 09:12

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun bu gece başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun bu gece başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri Kiev şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev'in Podilskyi semtindeki alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Bilgiler netleşiyor." ifadesi yer aldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu duyurmuştu.

Ukrayna'nın başkentinde alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü
Ukrayna'nın başkentinde alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü
Ukrayna'nın başkentinde alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü

YORUMLAR
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alışveriş, Ukrayna, Kiev, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın başkentinde alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü - Son Dakika


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