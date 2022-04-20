Ukrayna'nın başkentinde ana caddelere kurulan barikatlar kaldırılıyor - Son Dakika
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Ukrayna'nın başkentinde ana caddelere kurulan barikatlar kaldırılıyor

20.04.2022 17:49

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ülkenin doğusunda yoğunlaşırken başkent Kiev'de hayatın normale dönmesinin bir işareti olarak caddelere kurulan barikatlar kaldırılmaya başlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ülkenin doğusunda yoğunlaşırken başkent Kiev'de hayatın normale dönmesinin bir işareti olarak caddelere kurulan barikatlar kaldırılmaya başlandı. Kemerlerle bağladıkları beton bariyerleri iş makineleri yardımıyla kaldırıp kamyonlara yükleyen belediye görevlileri, kum torbalarını da kepçeye yerleştirip Kiev'in ana caddelerini bariyerlerden tamamen temizliyor.

Ukrayna'nın başkentinde ana caddelere kurulan barikatlar kaldırılıyor
Ukrayna'nın başkentinde ana caddelere kurulan barikatlar kaldırılıyor
Ukrayna'nın başkentinde ana caddelere kurulan barikatlar kaldırılıyor
Ukrayna'nın başkentinde ana caddelere kurulan barikatlar kaldırılıyor

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın başkentinde ana caddelere kurulan barikatlar kaldırılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'nın başkentinde ana caddelere kurulan barikatlar kaldırılıyor - Son Dakika
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