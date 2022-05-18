Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçisi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e güven mektubunu sundu - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçisi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e güven mektubunu sundu

18.05.2022 12:03
Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçisi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e güven mektubunu sundu

Ukrayna'nın yeni Belgrad Büyükelçisi Volodimir Tolkac, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e güven mektubunu sundu.

Ukrayna'nın yeni Belgrad Büyükelçisi Volodimir Tolkac, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e güven mektubunu sundu.

Vucic, Tolkac'ı Sırbistan Cumhurbaşkanlığı binasında kabul etti.

Kabulde, Büyükelçi Tolkac, Vucic'e güven mektubunu takdim etti.

Vucic, burada yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki durumdan duyduğu üzüntüyü ve ülkesinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu dile getirdi.

Vucic, "Sırbistan, Ukrayna'daki yıkılan şehirlerin yeniden inşasına katılacak." dedi.

Ukrayna'dan gelen sivillerin Sırbistan'da iyi karşılandığının altını çizen Vucic, "Ukraynalı mültecilere, mümkün olan en iyi şekilde, Avrupa Birliği (AB) kurallarına uygun olarak hatta daha üst düzeyde oturma ve çalışma izinleri sağladık." diye konuştu.

Büyükelçi Tolkac, Sırbistan'ın Ukraynalı siviller için yaptığı insani yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçisi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e güven mektubunu sundu
Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçisi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e güven mektubunu sundu
Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçisi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e güven mektubunu sundu
Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçisi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e güven mektubunu sundu
Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçisi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e güven mektubunu sundu

YORUMLAR
500
Türk Hava Yolları, Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ni metaverse'e taşıdı Türk Hava Yolları, Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ni metaverse'e taşıdı Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: ''Diktatörün' kaybedeceğinden eminim' Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: ''Diktatörün' kaybedeceğinden eminim'
Kaynak: AA

cumhurbaşkanı, Sırbistan, Belgrad, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçisi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e güven mektubunu sundu - Son Dakika


Son Dakika
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 19:44:39. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçisi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e güven mektubunu sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement