Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçisi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e güven mektubunu sundu

Ukrayna'nın yeni Belgrad Büyükelçisi Volodimir Tolkac, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e güven mektubunu sundu.

Vucic, Tolkac'ı Sırbistan Cumhurbaşkanlığı binasında kabul etti.

Kabulde, Büyükelçi Tolkac, Vucic'e güven mektubunu takdim etti.

Vucic, burada yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki durumdan duyduğu üzüntüyü ve ülkesinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu dile getirdi.

Vucic, "Sırbistan, Ukrayna'daki yıkılan şehirlerin yeniden inşasına katılacak." dedi.

Ukrayna'dan gelen sivillerin Sırbistan'da iyi karşılandığının altını çizen Vucic, "Ukraynalı mültecilere, mümkün olan en iyi şekilde, Avrupa Birliği (AB) kurallarına uygun olarak hatta daha üst düzeyde oturma ve çalışma izinleri sağladık." diye konuştu.

Büyükelçi Tolkac, Sırbistan'ın Ukraynalı siviller için yaptığı insani yardımlardan dolayı teşekkür etti.