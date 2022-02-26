Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi'nden ülkesine silah desteği vermeyen Almanya'ya sitem - Son Dakika

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, ülkesine silah desteği vermeyen Almanya'ya sitem etti.

Büyükelçi Melnyk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 3 Şubat'ta Almanya Dışişleri Bakanlığına verdikleri notayı alıntılayarak, "Sevgili Federal Hükümet, biz Ukraynalılar, Rusya hava kuvvetleri tarafından katledilirken, roketler ve şehirler gözlerinizin önünde bombalanırken daha ne kadar boş boş izlemek istiyorsunuz? İnsanları korumak için acilen Alman hava savunma füzelerine ihtiyacımız var. Gerçek dayanışma bu olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Maliye Bakanı Christian Lindner'e hitaben, "Rusya'yı SWIFT'ten atmadan önce daha ne kadar beklemek istiyorsunuz? Almanya'nın Ukrayna hava sahasını korumak amacıyla bizi savunma silahlarıyla desteklemesi için Putin tarafından daha kaç Ukraynalı katledilmeli? Daha ne kadar?" ifadelerine yer veren Melnyk, Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig'in Ukrayna'ya destek amacıyla sadece bayrak yansıtmasını da "iki yüzlülük" olarak niteledi.

Melnyk, ZDF kanalında katıldığı programda da uzun yıllar sonra ilk defa ağladığını belirterek, "Sadece açılan savaştan dolayı değil, bugün Berlin'de karşı karşıya kaldığım umursamazlıktan ve kayıtsızlıktan dolayı ağladım." dedi.

Programda Alman halkına da seslenen Melnyk, "Bu güzel ülkenin insanları lütfen bize hükümetinizin fikrini değiştirmesinde yardımcı olun. Bu siyaset ve bu tereddüt bizleri kameralar önünde katledilen bir kurbanlık kuzu gibi bırakıyor." şeklinde konuştu.

Melnyk, Alman yetkililerle yaptığı yardım talebi görüşmelerinde kendisine, "Bizim tahminimize göre, siz Ukraynalıların birkaç saati olabilir. Şu anda size yardım etmenin hiçbir anlamı yok." cevabının verildiğine işaret ederek, Alman yetkilileri soğuk kalpli ve inatçı olmakla eleştirdi.