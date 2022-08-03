Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, tahıl taşıyan Suriyeli bayraklı geminin Lübnan'a gelmesinden dolayı bazı Batı ülkelerinden tepki aldıklarını belirtmişti.

Geminin Kırım Yarımadası'ndan tahıl yüklediğine dair bir fotoğraf paylaşan Ostash, Ukrayna tarafı olarak yasal açıdan daha fazla belge temin etmeye çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ukrayna 'çalıntı tahıl' taşıdığı iddia edilen Suriye bayraklı geminin Lübnan'dan ayrılmasına tepkili - Son Dakika

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