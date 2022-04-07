"Bizim dünyamız buzdağları arasında tehlikeli şekilde ilerliyor ve dünyamızı bir Titanic sayabiliriz" - Son Dakika
Üye Girişi

"Bizim dünyamız buzdağları arasında tehlikeli şekilde ilerliyor ve dünyamızı bir Titanic sayabiliriz"

07.04.2022 20:23
"Bizim dünyamız buzdağları arasında tehlikeli şekilde ilerliyor ve dünyamızı bir Titanic sayabiliriz"

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, Rusya'nın Ukrayna'da insan haklarını çiğnediğini ve savaş suçu işlediğini ifade ederek, "Bizim dünyamız buzdağları arasında tehlikeli şekilde ilerliyor ve dünyamızı bir Titanic sayabiliriz" dedi.

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, Rusya'nın Ukrayna'da insan haklarını çiğnediğini ve savaş suçu işlediğini ifade ederek, "Bizim dünyamız buzdağları arasında tehlikeli şekilde ilerliyor ve dünyamızı bir Titanic sayabiliriz" dedi.

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliği hakkında yapılacak oylama öncesi konuştu. Kislitsa, Rusya'nın dünya güvenliğini tehdit ettiğini ve insanlık suçu işlediğini ifade ederek, Rusya tarafından insanların ölmesinin normalmiş gibi karşılandığını belirtti. Kislitsa, "2005 yılının eylül ayında liderlerimiz görüştü ve Birleşmiş Milletlerin üç önemli görevi belirlendi. Birincisi de dünyanın güvenliği ve insan haklarıydı. Bunlar birbirleriyle bağlantılı konular. Şimdi dünya karar verme aşamasında. Bizim dünyamız buzdağları arasında tehlikeli şekilde ilerliyor ve dünyamızı bir Titanic sayabiliriz. Buzdağlarına çarpıp batmamak için dikkatli olmalıyız. Bir devlet korkunç şekilde insan haklarını çiğniyor ve insanlığa karşı savaş suçları işliyor" dedi.

Bucha şehri ve diğer birçok şehirde Rus ordusu tarafından binlerce Ukraynalı sivilin öldürüldüğünü belirten Kislitsa, "Putin rejimi, Sovyetler Birliği düşüncesine, agresifliğe ve nefrete dönüştü. Birleşmiş Milletler'de Rusya temsilcilerinden farklı şeyler duyuyoruz. Ukrayna'da savaş olduğunu ve insanların öldüğünü soğukkanlılıkla normalmiş gibi söylediler. İnsanların öldürülmesini doğru olarak kabul edebilir miyiz? Tabii ki hayır. Rusya'yı insan hakları konusunda sorumluluk almaya çağırıyoruz. Eğer Rusya kendi kendine üyelikten vazgeçecekse kimseyi suçlamasın. Rusya'nın üyeliğinin durdurulması seçenek değil zorunluluktur. Rusya sadece insan haklarını çiğnemiyor, dünya güvenliğini tehdit ediyor. Ukrayna'da trajedi hepimizin gözleri önünde oluyor" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/ İHA)

Bizim dünyamız buzdağları arasında tehlikeli şekilde ilerliyor ve dünyamızı bir Titanic sayabiliriz

YORUMLAR
500
Başkan Sayan, 'Dünya Ağrılılar Günü' dolayısıyla STK temsilcileriyle bir araya geldi Başkan Sayan, 'Dünya Ağrılılar Günü' dolayısıyla STK temsilcileriyle bir araya geldi Ned Price: 'Kremlin, hepimizin açıkça görebildiklerini temelsiz ve utanmaz bir şekilde inkar etti' Ned Price: 'Kremlin, hepimizin açıkça görebildiklerini temelsiz ve utanmaz bir şekilde inkar etti'

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bizim dünyamız buzdağları arasında tehlikeli şekilde ilerliyor ve dünyamızı bir Titanic sayabiliriz' - Son Dakika


Son Dakika
20:59 Aralarında devlet memurlarının da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi
20:46 Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi
20:36 Trabzonsporlu futbolcuyu tokatlayan Larin'e verilen ceza belli oldu!
20:23 Ali Koç: En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti
20:20 Tarkan satın aldığı 80 milyon liralık lüks teknesine kızının ismini verecek
19:58 Teknik direktör Mustafa Denizli TFF başkanlığına aday mı oluyor?
19:39 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 36 kişi vefat etti, 9 bin 354 yeni vaka tespit edildi
19:32 Kinder ürünleri Danimarka ve Finlandiya da geri topluyor
19:30 Amatör Lig'de futbolcular birbirlerine öldüresiye saldırdı!
19:10 BM, Rusya'yı Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 21:08:53. #1.12#
SON DAKİKA: "Bizim dünyamız buzdağları arasında tehlikeli şekilde ilerliyor ve dünyamızı bir Titanic sayabiliriz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement