Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi: "Rusya, terörist devlet olduğunu bir kez daha kanıtladı" - Son Dakika
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Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi: "Rusya, terörist devlet olduğunu bir kez daha kanıtladı"

11.10.2022 11:05
Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi: "Rusya, terörist devlet olduğunu bir kez daha kanıtladı"

BİRLEŞMİŞ Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın terörist devlet olduğunu bir kez daha kanıtladığını iddia etti.

BİRLEŞMİŞ Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın terörist devlet olduğunu bir kez daha kanıtladığını iddia etti.

Kyslytsya, Birleşmiş Milletlerin (BM), Rusya'nın Ukrayna'nın bir bölümünü ilhak etmesinin görüşüldüğü toplantıda Genel Kurul'a hitap etti.

Rus güçlerinin dün Ukrayna şehirlerine düzenlediği ve 19 kişinin öldüğü, 105 kişinin ise yaralandığı saldırıları kınayan Kyslytsya, konuşmasında, "Tüm dünya, halkımızı öldüren terörist devletin gerçek yüzünü bir kez daha gördü." dedi.

Kyslytsya, sivillerin kasten hedef alınmasının savaş suçu olduğunu ifade ederek "Evlerinde uyuyan, işe ya da okula gitmek için yollara dökülen insanlara füzeler atarak Rusya, bir kez daha mümkün olan güçlü şekilde caydırılması gereken bir terörist devlet olduğunu kanıtlamıştır." diye konuştu.

Rusya'nın ilhakının BM'ye varoluşsal tehdit anlamına geldiğine işaret eden Kyslytsya, uluslararası toplumu BM Anayasası'nı savunmaya çağırdı.

Kyslytsya, BM'nin güvenilirliğini koruma ya da kaybetme noktasında olduğunu savunarak "Rusya'nın BM Delegesi Genel Kurul'a girdiğinde arkalarında kan izi bıraktılar ve salonu kan kokusu sardı." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurul'un Ukrayna'nın bazı bölgelerinin ilhakını görüşmesi bekleniyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise toplantının fazlasıyla politikleştiğini vurgulayarak iddiaların anti-Rusya söylemlerinin güçlendirilmesi için dillendirildiğini ileri sürdü.

Nebenzia, NATO'yu çatışmayı artırmakla suçlayarak Rusya'nın Ukrayna'da aslında NATO ile karşı karşıya olduğunu ve Ukrayna'nın NATO silahlarının test alanı haline geldiğini dile getirdi.

Genel Kurul'un bu hafta Ukrayna'nın bazı bölgelerinin ilhakını görüşmesi ve konuya dair karar taslağını oylaması bekleniyor.

Rusya'nın Genel Kurul'da gizli oylama yapılması talebi ise oy çokluğuyla reddedildi.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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