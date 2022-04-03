Ukrayna'nın Buça şehrinde yanan zırhlı araçlar ve evler dikkati çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın Buça şehrinde yanan zırhlı araçlar ve evler dikkati çekiyor

03.04.2022 21:28
Ukrayna'nın Buça şehrinde yanan zırhlı araçlar ve evler dikkati çekiyor

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı başladığı Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan ve Ukrayna ordusunun yeniden kontrolü sağladığı Buça ve Gostomel'de yanmış çok sayıda zırhlı araç dikkati çekti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı başladığı Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan ve Ukrayna ordusunun yeniden kontrolü sağladığı Buça ve Gostomel'de yanmış çok sayıda zırhlı araç dikkati çekti.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Anadolu Ajansı (AA) ekibi, son iki güne kadar yoğun çatışmaların yaşandığı Buça ile Gostomel şehirlerini görüntüledi.

Kiev'e yakın, Buça ile Gostomel'de yanmış ve yok olmuş bina ve konutların yanı sıra özelikle çok sayda zırhlı araç enkazının bulunması dikkati çekiyor.

Yoğun çatışmalar altında kalan ve yanan zırhlı araçlar kullanılmaz hale gelirken sokak ve caddelerde kullanılmamış ve patlamamış mermi ve el bombaları bulunuyor.

AA muhabirine konuşan Gostomel bölgesi sakini Svetlana Bilik, bölgede yoğun çatışmaların yaşandığını, Ukrayna ordusunun buraya iki gün önce girdiğini ve artık kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.

Gelini ve bir arkadaşıyla üç kişilik bir ekip olarak Gostomel sokaklarını bisikletlerle tek tek gezerek hayatta kalan insanları aradıklarını anlatan Bilik, buldukları insanlara ilk yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Rus ordusunun, savaşın ilk günlerinden itibaren Gostomel'e girerek savaş uçakları ve helikopterlerle saldırmaya başladığını kaydeden Bilik, şunları anlattı:

"Burada çok ciddi çatışmalar oldu. Saldırılar 25 Şubat'ta başladı. İlk patlamadan dolayı sabah saat 04.30'da uyandım, 06.30'da işe gittim. Yeniden füze saldırısı oldu ve eve gelip eşyalarımı topladım. Durum bir ara yine sakinleşti ve sonra saat 12.00'de yeniden başladı. İlk olarak helikopterler girdi bölgeye. Önce 27 helikopteri saydık, sonra sayıları 50'ye kadar çıktı. Sonra uçaklar göründü ve onlardan askerler paraşütle indi."

Şehirdeki çatışmalar sırasında Rus askeri tarafından çok sayıda sivilin öldürüldüğünü öne süren Bilik, öldürülen sivillerinin bazılarını tarlalarda toprağa verdiklerini söyledi.

Bilik'in gelini 22 yaşındaki Ruslana Parubchinko da burada gerçek bir savaşın yaşandığını ifade ederek, "Burada bildiğiniz gerçek savaş yaşandı. Gostomel'in, Kiev'in bölgesinde en sıcak noktalardan biri olduğu biliniyor. Yanımızda askeri üssü ve hava üssü var. Ruslar oraya girdi. İlk günden beri bizi işgal altında tuttular." diye konuştu.

Gostomel'de faaliyet gösteren yerel Askeri İdaresi Başkanı Taras Dumenko da şehir ve çevredeki köylerde kontrolü yeniden sağladıklarını belirterek "Bölge tamamen Ukrayna ordusunun kontrolün altında. Dünden beri polis birlikleri girdi buraya. İnsanları tahliye ediyoruz. İnsani yardımlar dağıtılıyor. Normal hayata dönemeye çalışıyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
'Putin'in canavarları' denilen Rusya askerleri büyük kayıp verdi! 'Putin'in canavarları' denilen Rusya askerleri büyük kayıp verdi! Ukrayna savaşı: Sokakları yanmış tanklar ve cesetlerle dolu Ukrayna kenti Bucha Ukrayna savaşı: Sokakları yanmış tanklar ve cesetlerle dolu Ukrayna kenti Bucha

Tragger, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Buça şehrinde yanan zırhlı araçlar ve evler dikkati çekiyor - Son Dakika


Son Dakika
21:04 Husumetli aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı
21:01 Meteoroloji 26 ili uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek
20:59 Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi görsel şölen sundu! Abdullah Avcı gözlerine inanamadı
20:03 Taraftarlar konuk takımın futbolcularına saldırdı! Maç yaklaşık 1 saat durdu
19:30 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 21 yeni vaka tespit edildi
19:28 Trabzonspor'un kalesi Beşiktaş tarafından ablukaya alındı! Gol kıl payı kaçtı
19:18 Maç öncesi tepki çeken hareket! Şahıs Beşiktaş bayrağına sarılı tabutu şehir meydanında gezdirdi
19:10 Hem oynadı hem de ortak yapımcılığını yaptı! Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filmindeki kazancı gündem oldu
18:32 İzleyiciler kahkahalara boğuldu! Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci tam not aldı
18:24 Alanyaspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Karadeniz ekibi, 26 puanla 19. sırada kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 21:34:15. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Buça şehrinde yanan zırhlı araçlar ve evler dikkati çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement