Ukrayna'nın Bucha kentinde tahliyeler sürüyor - Son Dakika
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Ukrayna'nın Bucha kentinde tahliyeler sürüyor

07.03.2022 17:00

Ukrayna'nın Bucha kentinde bulunan siviller otobüslerle tahliye ediliyor.

Ukrayna'nın Bucha kentinde bulunan siviller otobüslerle tahliye ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları 12. günde devam ediyor. Çatışmaların yoğun olduğu Kiev'in kuzeyindeki Bucha kentinde de sivillerin tahliyesi sürüyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından tahliye sürecine dair yapılan açıklamada, "Bucha sakinlerinin tahliyesi sürüyor. Kurtarma ekipleri, gönüllüler ve Kızıl Haç ile birlikte toplanma yerinde tıbbi ve psikolojik yardım sağlanıyor, ayrıca lojistik destekler organize ediyor" denildi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Ukrayna'nın Bucha kentinde tahliyeler sürüyor

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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