Ukrayna'nın Çerkassi kasabasında harekat paniği - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in güneyinde bulunan Çerkassi kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Kaan Çelik, son gelişmeleri Demirören Haber Ajansı (DHA) ile paylaştı.

Bölge halkının çok tedirgin olduğunu ve Çerkassi kentinden Kiev tarafındaki patlama seslerinin duyulabildiğini ifade eden Çelik, halkın akaryakıt istasyonlarında ve marketlerde sıra olduğunu belirtti. Kaan Çelik, birçok evin altında Sovyetler Birliği döneminden kalma sığınaklar olduğunu belirterek, halkın topladıkları erzakları bu sığınaklara koyacaklarını belirtti.