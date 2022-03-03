Ukrayna'nın Çernihiv kentinde can kaybı 22'ye yükseldi - Son Dakika
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Ukrayna'nın Çernihiv kentinde can kaybı 22'ye yükseldi

03.03.2022 19:20
Ukrayna'nın Çernihiv kentinde can kaybı 22'ye yükseldi

Rusya tarafından, Ukrayna'nın Çernihiv kentine yapılan hava saldırısında can kaybı 22'ye yükseldi.

Rusya tarafından, Ukrayna'nın Çernihiv kentine yapılan hava saldırısında can kaybı 22'ye yükseldi.

Rusya'nın roket saldırısı düzenlediği Ukrayna'nın Çernihiv kentinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatler 15.00 sularında başlayan saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin harabeye döndüğü ve onlarca sivilin enkaz altında kaldığı belirtildi. Servis, arama-kurtarma çalışmaları sırasında çok sayıda kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve can kaybının 9'dan 22'ye yükseldiğini duyurdu.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Ukrayna'nın Çernihiv kentinde can kaybı 22'ye yükseldi

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Arama Kurtarma, Ukrayna, Roket, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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