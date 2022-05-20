Ukrayna'nın Çernihiv kentinde hayat normale dönüyor - Son Dakika
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Ukrayna'nın Çernihiv kentinde hayat normale dönüyor

20.05.2022 22:00

- Ukrayna'nın Çernihiv kentinde hayat normale dönüyor Ukrayna'nın Çernihiv kentinde Rus saldırılarından kaçan halkın geri gelmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı.

- Ukrayna'nın Çernihiv kentinde hayat normale dönüyor

ÇERNİHİV - Ukrayna'nın Çernihiv kentinde Rus saldırılarından kaçan halkın geri gelmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın Rus saldırılarından en çok etkilenen kentlerinden biri olan Çernihiv'de hayat normale dönmeye başladı. Kentte savaşın başından bu yana çalışmayan toplu ulaşım hatları yeniden açılırken, market, restoran ve kafeler de hizmet vermeye başladı. Öte yandan Çernihiv şehir merkezinde Vışıvanka Günü kutlamaları da yapıldı.

Kutlamalara katılan Marina Vladimirovna, şu an sakin bir hayat yaşadıklarını söyleyerek, "Bugün Vışıvanka Günü. Bayramımız var ama savaş nedeniyle böyle bir imkanımız yok. Ukrayna'nın Çernihiv'deki askeri güçleri sayesinde şu anda huzurlu, sessiz ve sakin bir hayat yaşıyoruz. Ama umarım yakında barış olur ve her şey yoluna girer. Zafer Ukrayna'nın olacak" ifadelerini kullandı.

Anna Kalashnik ise, "Çernihiv'de hayat yavaş yavaş iyileşiyor, ama yine de insanlar evlerinde haberleri yakından takip ediyor. Bazı insanlar hala saklanıyorlar. Herkes tam olarak uyum sağlayamadı. Savaş zamanında ailem için çok endişelendim ve yaklaşık 10 gün sonra saldırılar devam ederken ateş altında yürümeye başladım. Artık eskisi gibi o kadar korkmadım, içinde bulunduğumuz duruma alıştım" dedi.

Ukrayna'nın Çernihiv kentinde hayat normale dönüyor
Ukrayna'nın Çernihiv kentinde hayat normale dönüyor
Ukrayna'nın Çernihiv kentinde hayat normale dönüyor
Ukrayna'nın Çernihiv kentinde hayat normale dönüyor

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Çernihiv kentinde hayat normale dönüyor - Son Dakika


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