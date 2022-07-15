Ukrayna'nın Çernihiv Kentinde Tahrip Olan Binalar - Son Dakika
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Ukrayna'nın Çernihiv Kentinde Tahrip Olan Binalar

15.07.2022 17:50
Ukrayna'nın Çernihiv Kentinde Tahrip Olan Binalar

ÇERNİHİV, 15 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna'nın Çernihiv kentinde tahrip olan bir bina görülüyor, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Roman Petushkov/Xinhua)

ÇERNİHİV, 15 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna'nın Çernihiv kentinde tahrip olan bir bina görülüyor, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Roman Petushkov/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Çernihiv Kentinde Tahrip Olan Binalar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'nın Çernihiv Kentinde Tahrip Olan Binalar - Son Dakika
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