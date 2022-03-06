Ukrayna'nın Çernihiv Kentine Ruslara Ait Roket Düştü - Son Dakika
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Ukrayna'nın Çernihiv Kentine Ruslara Ait Roket Düştü

06.03.2022 15:18

- Ukrayna'nın Çernihiv kentine Ruslara ait roket düştü Ukrayna'nın Çernihiv kentindeki bir köye Rus askerlerinin fırlattığı roket düştü.

- Ukrayna'nın Çernihiv kentine Ruslara ait roket düştü

ÇERNİHİV - Ukrayna'nın Çernihiv kentindeki bir köye Rus askerlerinin fırlattığı roket düştü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Kiev'e yakın noktalar olan Çernihiv ve Irpin'de devam ediyor. Ukrayna'nın Çernihiv kentindeki Desnyanka köyüne sabah saatlerinde roket düştüğü ve roketin Rus askerlerine ait olduğu öğrenildi. Köye düşen Rus roketinin ardından köydeki sivillerin bölgeyi terk ettiği ve daha güvenli bölgelere gittiği belirtilirken, civar köylere de Rus askerlerine ait roketlerin düştüğü aktarıldı.

Ukrayna'nın Çernihiv Kentine Ruslara Ait Roket Düştü

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Ukrayna, Roket, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ukrayna'nın Çernihiv Kentine Ruslara Ait Roket Düştü - Son Dakika
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