KİLYOS AÇIKLARINDAKİ FULMAR S GEMİSİNİN DENETİMLERİ TAMAMLANDI - Son Dakika
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KİLYOS AÇIKLARINDAKİ FULMAR S GEMİSİNİN DENETİMLERİ TAMAMLANDI

05.08.2022 09:20
KİLYOS AÇIKLARINDAKİ FULMAR S GEMİSİNİN DENETİMLERİ TAMAMLANDI

UKRAYNA'nın Çernomorsk Limanı'ndan tahıl alacak Barbados bandıralı Fulmar S isimli gemideki denetimler tamamlandı.

UKRAYNA'nın Çernomorsk Limanı'ndan tahıl alacak Barbados bandıralı Fulmar S isimli gemideki denetimler tamamlandı.

Dün Bandırma Limanı'ndan tahıl almak üzere Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na doğru yola çıkan Barbados bandıralı Fulmar S isimli boş gemide Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukraynalı temsilcilerden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezi timi tarafından yapılan denetim tamamlandı. Geminin ambarları ve balast tankları silah ya da insan kaçakçılığı ihtimaline karşı didik didik arandı. Türk bir kaptanın idaresindeki gemide denetim yaklaşık 2 saat sürdü. Heyet, denetimin ardından yeniden Gözcü 1 isimli bota binerek Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Limanı'na doğru yola çıktı.

Görüntü dökümü:

------------------------Gemiden görüntü

-İncelemeden fotoğraflar


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Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, Ukrayna'ya gidecek boş gemiyi denetleyecek Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, Ukrayna'ya gidecek boş gemiyi denetleyecek Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, Ukrayna'ya gidecek boş gemiyi denetleyecek Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, Ukrayna'ya gidecek boş gemiyi denetleyecek
Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Barbados, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİLYOS AÇIKLARINDAKİ FULMAR S GEMİSİNİN DENETİMLERİ TAMAMLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KİLYOS AÇIKLARINDAKİ FULMAR S GEMİSİNİN DENETİMLERİ TAMAMLANDI - Son Dakika
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