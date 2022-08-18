Ukrayna'dan mısır taşıyan "Arizona" gemisi İskenderun Körfezi'ne ulaştı

Ülkeye genç erkeklerle cinsel ilişki yaşamak için gelen yaşlı turistler, krize neden oldu

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye , Rusya Federasyonu , Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere 8 Ağustos'ta hareket eden "Arizona" adlı gemi, İskenderun Körfezi'ne ulaştı.

Kaynak: AA

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