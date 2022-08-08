Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi "Polarnet" Derince Limanı'na ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi "Polarnet" Derince Limanı'na ulaştı

08.08.2022 09:54

Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan mısır yüklü Türk bandıralı "Polarnet" isimli gemi, Derince Limanı'na geldi.

Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan mısır yüklü Türk bandıralı "Polarnet" isimli gemi, Derince Limanı'na geldi.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere 5 Ağustos'ta hareket eden Polarnet" adlı gemi, İstanbul'daki denetimin ardından İstanbul Boğazı'nı geçerek, bir süre açıkta demirledikten sonra rotasına devam etti.

İçinde 12 bin ton mısır bulunan gemi, sabah saatlerinde giriş yaptığı İzmit Körfezi'nde seyrini tamamlayarak Derince Limanı'na ulaştı.

Limandaki işlemlerin ardından gemideki mısırın boşaltılmaya başlanması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi Kocaeli'ye ulaştı (2) Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi Kocaeli'ye ulaştı (2) Derince Limanı'na ulaşan tahıl yüklü Polarnet gemisinin kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler açıklamalarda bulundu (2) Derince Limanı'na ulaşan tahıl yüklü Polarnet gemisinin kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler açıklamalarda bulundu (2) Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi 'Polarnet' Derince Limanı'na ulaştı Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi 'Polarnet' Derince Limanı'na ulaştı
Kaynak: AA

Derince Limanı, Kocaeli, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi 'Polarnet' Derince Limanı'na ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:55 Ölüme Fransız! Çatının üzerine çıkıp su kaydırağına atlayan kilolu şahıs yerden oldukça fazla yükselerek havuza çakıldı
15:48 Mehmet Ali Çelebi'den paylaşımlarının silinmesine ilişkin açıklama: Ağabeyimden kendi attıklarını temizlemesini istedim
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:46 Balıkesir'de eşini öldürüp, intihar eden adamın bıraktığı not gün yüzüne çıktı! Cinayeti "aldatma" sebebiyle işlemiş
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
14:25 Melih Gökçek, gazeteciye arkadan saldıran şüphelinin koruması olmadığını öne süren Cemal Enginyurt'a tepki gösterdi: Kıvırma, erkek ol
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:20 Usta tiyatrocu Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı: Doya doya baba diyemedim
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 16:19:19. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi "Polarnet" Derince Limanı'na ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement