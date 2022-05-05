Ukrayna'nın Demidov köyü sakinleri, topraklarını bırakmamakta kararlı - Son Dakika
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Ukrayna'nın Demidov köyü sakinleri, topraklarını bırakmamakta kararlı

05.05.2022 13:18

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın yaşandığı Demidov köyü sakinleri, topraklarını sonuna dek savunacaklarını ve kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın yaşandığı Demidov köyü sakinleri, topraklarını sonuna dek savunacaklarını ve kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Demidov köyünde Rus ordusunun saldırılarının ardından hayat normale dönüyor.

Saldırılar sırasında köyünü terk etmeyenler, evlerindeki hasarı giderme yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Buradaki köy sakinleri, saldırılar esnasında yaşadıklarını ve gelecekle ilgili düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

"Gerekirse ölürüm ancak vatanımı teslim etmem"

Köy sakinlerinden İvan Fyodorov, kendisinin Rus kökenli olduğunu belirterek, "Soyadım Rus. Dedelerim Rusya'nın Smolensk bölgesinde doğdu. Babam 2. Dünya Savaşı'nda yer aldı ve Berlin'e kadar gitti. Kendisi vatansever biriydi. Beni de bu yönde eğittiği için kendisine minnettarım." dedi.

Kendisinin ise Ukrayna'da doğduğunu belirten Fyodorov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı Bölgesel Savunma Kuvvetlerinde yer aldığını söyledi.

Savaşmak için Ukrayna ordusuna birkaç kez başvurduğunu ancak yaşından dolayı orduya alınmadığını anlatan Fyodorov, şunları kaydetti:

"Ruslar, bizi sözde kurtarmaya geldi de bunu isteyen mi var? İşlerimize karışmasına gerek yok. Bu ahlaksızlıktır. Ne olursa olsun, burası benim toprağımdır. Çünkü ben, anne ve babam burada doğduk. Burası benim vatanım. Evimi ve toprağımız korumak zorundayım. Gerekirse ölürüm ancak vatanımı teslim etmem."

"Toprağımız ve ailemiz için sonuna kadar savaşacağız"

Soyadını açıklamak istemeyen Jana da saldırılar esnasında çocuklarını yakındaki köye ulaştırdığını ancak kendisinin köyden ayrılmadığını söyledi.

Geleceğini Ukrayna ile bağdaştıran Jana, "Kimseyi buraya davet etmedik. Bu nedenle, herhangi bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Burası benim köyüm, toprağım. Burada doğdum ve öleceğim. Toprağımız ve ailemiz için sonuna kadar savaşacağız. Köyümüzü yeniden inşa edeceğiz ve kalkındıracağız." dedi.

Ülkede barışın sağlanmasını dileyen Jana, "Barışın ne anlamına geldiğini anlamıyorduk ancak korkunç anlar yaşadıktan sonra anlamaya başladık." ifadesini kullandı.

"Köyümüzde ne bir asker ne bir askeri unsur var"

Evdeki hasarları gidermeye çalışan köy sakinlerinden Galina Karpovna da saldırılar esnasında evin bodrum katlarında kendilerini kurtarmaya çalıştıklarını anlatarak, "Köyümüzde ne bir asker ne bir askeri unsur var. Sivillere yönelik saldırılar yapıldı. Biri bana bunu izah etsin." diye konuştu.

Karpovna, saldırılarda köy sakinlerinden ölen ve yaralananlar olduğunu aktardı.

Ukrayna'nın Demidov köyü sakinleri, topraklarını bırakmamakta kararlı
Ukrayna'nın Demidov köyü sakinleri, topraklarını bırakmamakta kararlı
Ukrayna'nın Demidov köyü sakinleri, topraklarını bırakmamakta kararlı
Ukrayna'nın Demidov köyü sakinleri, topraklarını bırakmamakta kararlı

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Kaynak: AA

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