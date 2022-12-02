Ukrayna'dan çarpıcı açıklama: Avrupa'daki diplomatik temsilciliklerimize kanlı paketler gönderildi

Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne geçtiğimiz günlerde gönderilen patlayıcı içerikli zarfın yankıları sürerken yeni bir olay yaşandı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna büyükelçilikleri ve konsolosluklarının tehdit almaya devam ettiğini ifade etti. Nikolenko, Ukrayna'nın Avrupa'daki büyükelçiliklerine kanlı paketler gönderildiğini söyledi.

HAYVAN GÖZLERİ BULUNAN KANLI PAKETLER

Sözcü Nikolenko, " İspanya'daki terör saldırısının ardından Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan ve İtalya'daki büyükelçilikler, Napoli ve Krakow başkonsoloslukları ile Brno'daki (Çekya) konsolosluklara kanlı paketler gönderildi. Paketlerde hayvan gözleri bulunuyor. Paketlerin kendileri, çok belirgin bir rengi olan sıvıya batırılmış ve keskin bir kokuya sahipti. Bu mesajın anlamını inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİLİK BİNASINA ZARAR VERİLDİ

Ukrayna'nın Vatikan Büyükelçisi'nin konutunun girişine de zarar verildiği aktaran Nikolenko, Kazakistan Büyükelçiliğinin de bomba tehdidi aldığını kaydetti.

"SİNDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, "Ukrayna büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına yönelik iyi planlanmış bir terör ve sindirme kampanyasının yürütüldüğüne inanmak için nedenlerimiz var. Diplomatik cephede Ukrayna'yı durduramadıkları için bu şekilde bizi sindirmeye çalışıyorlar. Ukrayna'nın zaferi için etkin bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.