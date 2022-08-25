Çapline tren istasyonu saldırısında ölü sayısı 25'e yükseldiği bildirildi - Son Dakika
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Çapline tren istasyonu saldırısında ölü sayısı 25'e yükseldiği bildirildi

25.08.2022 23:37
Çapline tren istasyonu saldırısında ölü sayısı 25'e yükseldiği bildirildi

Ukrayna'nın Dnipropetrovska eyaletine bağlı Çapline kasabasında tren istasyonuna Rus ordusunun dün düzenlediği füze saldırısında, ölü sayısının 25'e yükseldiği bildirildi.

Ukrayna'nın Dnipropetrovska eyaletine bağlı Çapline kasabasında tren istasyonuna Rus ordusunun dün düzenlediği füze saldırısında, ölü sayısının 25'e yükseldiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Çapline kasabasında füzelerin isabet ettiği alanda arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Timoşenko, "Rus işgalcilerin, konutları ve tren istasyonunu bombalaması sonucu 2'si çocuk 25 kişi öldü, 31 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Çapline kasabasındaki tren istasyonuna dün Rus güçlerce füze saldırısı düzenlenmiş, Ukraynalı yetkililer saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çapline tren istasyonu saldırısında ölü sayısı 25'e yükseldiği bildirildi - Son Dakika

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