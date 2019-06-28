Son Dakika Haberleri: Ukrayna'nın doğusunda 4 esir serbest kaldı
Son Dakika Güncel Haber

Ukrayna'nın doğusunda 4 esir serbest kaldı

59 dakika önce

Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılar 4 Ukraynalı esiri serbest bıraktı.

Ukrayna'nın doğusunda 4 esir serbest kaldı, System.String[]
Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılar 4 Ukraynalı esiri serbest bıraktı.
Belarus'un başkenti Minsk'te Üçlü Temas Grubu İnsani Yardım Komisyonu Ukrayna Temsilcisi Viktor Medvedçuk tarafından ülkesine gönderilmek üzere 4 Ukraynalı esir teslim alındı.
Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Medvedçuk, teslim edilen 4 Ukrayna vatandaşının kısa süre sonra Belarus'tan Ukrayna'ya gideceğini söyledi.
Medvedçuk, 4 Ukraynalı esirin serbest bırakılmasıyla ilgili nisandan bu yana görüşmeler yapıldığını hatırlattı.
Ukrayna'nın doğusunda 2014'te başlayan çatışmaların durdurulması için imzalanan Minsk Anlaşması gereği Kiev yönetimiyle Rusya yanlısı ayrılıkçıların ellerinde tuttuğu esirleri karşılıklı serbest bırakması gerekiyor. Minsk Anlaşması'nın imzalanmasından sonra belli dönemlerde esir değişimi yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:52 Kaynak: AA
Belarus, Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'ye 5 ayda 12,7 milyon turist geldi, listenin ilk sırasında Ruslar yer aldı Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Sağanak yağış geliyor Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı Son dakika! BDDK, Denizbank'ın Emirates NBD'ye devrine onay verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 17:51:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'nın doğusunda 4 esir serbest kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]