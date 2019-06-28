Ukrayna'nın doğusunda 4 esir serbest kaldı
59 dakika önce
Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılar 4 Ukraynalı esiri serbest bıraktı.
Ukrayna
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:52 Kaynak: AA
'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılar 4 Ukraynalı esiri serbest bıraktı. Belarus
'un başkenti Minsk'te Üçlü Temas Grubu İnsani Yardım Komisyonu Ukrayna Temsilcisi Viktor Medvedçuk tarafından ülkesine gönderilmek üzere 4 Ukraynalı esir teslim alındı.
Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Medvedçuk, teslim edilen 4 Ukrayna vatandaşının kısa süre sonra Belarus'tan Ukrayna'ya gideceğini söyledi.
Medvedçuk, 4 Ukraynalı esirin serbest bırakılmasıyla ilgili nisandan bu yana görüşmeler yapıldığını hatırlattı.
Ukrayna'nın doğusunda 2014'te başlayan çatışmaların durdurulması için imzalanan Minsk Anlaşması gereği Kiev
yönetimiyle Rusya yanlısı ayrılıkçıların ellerinde tuttuğu esirleri karşılıklı serbest bırakması gerekiyor. Minsk Anlaşması'nın imzalanmasından sonra belli dönemlerde esir değişimi yapılıyor.
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