Ukrayna'nın doğusunda ordu güçleri ile Rusya yanlısı isyancılar arasında esir değişimi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukrayna'nın doğusunda ordu güçleri ile Rusya yanlısı isyancılar arasında esir değişimi - Son Dakika Dünya

Ukrayna'nın doğusunda ordu güçleri ile Rusya yanlısı isyancılar arasında esir değişimi

6 saat önce

Ukrayna'da hükümet güçleri ile, Rusya yanlısı ayrılıkçı isyancılar arasında esir değişimine başladı. Toplamda 142 kişiyi kapsayan esir takası, Ukrayna'nın doğusunda, çatışmaların yer yer devam ettiği Donbas bölgesinde gerçekleştiriliyor

Ukrayna'nın doğusunda ordu güçleri ile Rusya yanlısı isyancılar arasında esir değişimi, System.String[]

Ukrayna'da hükümet güçleri ile, Rusya yanlısı ayrılıkçı isyancılar arasında esir değişimine başladı.


Toplamda 142 kişiyi kapsayan esir takası, Ukrayna'nın doğusunda, çatışmaların yer yer devam ettiği Donbas bölgesinde gerçekleştiriliyor.

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Ukrayna, Hükümet, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:45 
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