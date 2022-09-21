Rus destekli güçlerin Ukrayna'da esir aldığı 5 İngiliz serbest bırakıldı - Son Dakika
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Rus destekli güçlerin Ukrayna'da esir aldığı 5 İngiliz serbest bırakıldı

21.09.2022 21:32
Rus destekli güçlerin Ukrayna'da esir aldığı 5 İngiliz serbest bırakıldı

Ukrayna'nın doğusunda Rus destekli güçlerin alıkoyduğu 5 İngiliz vatandaşının serbest bırakıldığı ve güvenli şekilde geri gönderildikleri bildirildi.

Ukrayna'nın doğusunda Rus destekli güçlerin alıkoyduğu 5 İngiliz vatandaşının serbest bırakıldığı ve güvenli şekilde geri gönderildikleri bildirildi.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda Rus destekli ayrılıkçıların alıkoyduğu 5 İngiliz'in güvenli şekilde geri gönderildiğine, onlar ve aileleri için aylarca süren belirsizliğe ve acıya son verdiğine dair çok sevindirici bir haberin olduğunu duyurdu.

Truss, "Tutukluların serbest bırakılmasını sağlama çabaları için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve yardımları için Suudi Arabistan'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Truss, Rusya'nın siyasi amaçlar için savaş esirleri ve sivil tutukluların acımasız sömürüsüne son vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Serbest bırakılanlardan biri daha önce YPG/ PKK saflarında yer aldı

İngiltere Sağlık Bakanlığında Devlet Bakanı olarak görev yapan ve Newark bölgesi Milletvekili Robert Jenrick, Twitter'dan yaptığı açıklamada, serbest bırakılan İngiliz vatandaşlarından birinin, daha önce terör örgütü YPG/PKK saflarında yer alan, seçmeni Aiden Aslin olduğunu duyurdu.

Jenrick, "Seçmenim Aiden Aslin ve Ruslar tarafından alıkonan diğer İngiliz savaş esirlerinin nihayet serbest bırakılmalarına ve İngiltere'ye geri dönmelerine sevindim." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rus destekli güçlerin Ukrayna'da esir aldığı 5 İngiliz serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus destekli güçlerin Ukrayna'da esir aldığı 5 İngiliz serbest bırakıldı - Son Dakika
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